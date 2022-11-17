ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець Фіорентини травмувався і пропустить чемпіонат світу.

Форвард збірної Аргентини Ніколас Гонсалес отримав м'язову травму та буде виключений зі списку команди на чемпіонаті світу, повідомляє пресслужба "альбіселесте".

Замість Гонсалеса тренерський штаб викликав представника мадридського Атлетіко Анхеля Корреа.

Аргентинці потратили в одну групу з Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею. Перший матч вони проведуть вже 22 листопада проти Саудівської Аравії.

Раніше стала відома заявка Аргентини на прийдешній чемпіонат світу.