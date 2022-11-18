Лідер збірної Франції не відновився від травми.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
18 листопада 2022, 14:31
Нападник збірної Франції Карім Бензема ризикує не зіграти в першому турі чемпіонату світу проти Австралії, повідомляє Get French Football News.
Сьогодні, 18 листопада, форвард тренувався окремо від спільної групи. Нагадаємо, що Бензема пропустив останні 4 матчі Реала через травму стегна.
В першому турі Франція проведе поєдинок з Австралією. Зустріч відбудеться в місті Аль-Вакра. Початок поєдинку — о 21:00.
Додамо, що Бензема є чинним володарем Золотого м'яча.