ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Франції не відновився від травми.

Нападник збірної Франції Карім Бензема ризикує не зіграти в першому турі чемпіонату світу проти Австралії, повідомляє Get French Football News.

Сьогодні, 18 листопада, форвард тренувався окремо від спільної групи. Нагадаємо, що Бензема пропустив останні 4 матчі Реала через травму стегна.

В першому турі Франція проведе поєдинок з Австралією. Зустріч відбудеться в місті Аль-Вакра. Початок поєдинку — о 21:00.

Додамо, що Бензема є чинним володарем Золотого м'яча.