ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

34-річний форвард не зіграє на ЧС-2022 через травму.

Напередодні стало відомо про те, що зірковий нападник Карім Бензема не зможе виступити у складі збірної Франції на чемпіонаті світу 2022 через м'язову травму стегна.

Очікувалося, що замість 34-річного форварда у французьку збірну буде викликаний Антоні Марсьяль з Манчестер Юнайтед, проте головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам спростував цю інформацію.

"Чи буду я викликати іншого гравця замість Бензема? Ні", — цитує слова Дешама Telefoot.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2022 збірна Франції буде одним із представників квартету D, в якому зіграє проти Тунісу, Австралії та Данії.