ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард прокоментував прийдешній матч чемпіонату світу.

Збірна Вельсу стартуватиме на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти національної команди США на полі стадіону Ахмед бін Алі у місті Ер-Раян.

США — Вельс. Напередодні

Нападник американського Лос-Анджелеса та лідер атак "драконів" Гарет Бейл напередодні звітного протистояння оцінив стан власної команди та суперників.

"Так, я упевнений, що перебуваю саме в тій формі, до якої прагнув останнім часом. Я готовий до першої гри, готовий до того, аби працювати.

Ми всі наполегливо тренувалися тут, у Катарі, упродовж минулого тижня та адаптувалися до спеки, зміни часових поясів, і зараз у нас немає виправдань. Ми докладаємо всіх зусиль, і завтра настане момент істини, коли ми, як я сподіваюсь, зможемо активізуватись і виконати те, що від нас хочуть бачити тренери.

Звісно, останнім часом я отримав певний досвід гри проти та пліч-о-пліч із деякими представниками команди США. Це хороша молода команда, яка має фантастичних гравців. Дуже хороший колектив. Немає жодних ілюзій стосовно цього. Суперники тут, щоб виграти гру, як і ми. Ми знаємо, що завтра буде важкий матч, і я впевнений, що вони теж так вважають", — заявив валлійський виконавець.

Прийдешня гра, яка відбудеться 21 листопада, о 21:00, стане для збірної Вельсу першою за 64 роки в основному раунді чемпіонату світу.