ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Португалії прокоментував прийдешній початок виступів на чемпіонаті світу.

Збірна Португалії стартуватиме на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти національної команди Гани на полі стадіону 974 у місті Доха.

Півзахисник англійського Вулвергемптона та "європейських селесао" Рубен Невеш за кілька днів до початку звітного протистояння розповів журналістам про вплив скандального інтерв’ю його партнера по збірній Кріштіану Роналду на настрої в роздягальні.

"У роздягальні збірної Португалії не існує жодних суперечок. Тож у нас не існує побоювань щодо будь-якого впливу навколо цього інтерв’ю, оскільки для цього немає підстав.

Ця суперечка існує виключно в ЗМІ, а не в роздягальні. На цьому в мене все. Ми на 100% зосереджені на нашій кампанії на чемпіонаті світу. У нас чудова атмосфера в національній збірній. Це й є тим, над чим ми працюємо останнім часом.

Із того, що я бачив на тренуваннях, Роналду перебуває у вражаючій формі. Тому це питання нас зовсім не хвилює.

Ми повністю усвідомлюємо, що маємо виступати як команда, щоб отримати максимум від кожного з гравців окремо. Кріштіану нічим не відрізняється. Якщо ми зіграємо добре, Кріштіану буде феноменальним", — заявив португальський виконавець.

Прийдешня гра між Португалією та Ганою відбудеться 24 листопада, о 18:00.