На жаль, цілком очікувана кадрова втрата у Нідерландів.
Мемфіс Депай, Getty Images
21 листопада 2022, 09:43
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал напередодні гри проти Сенегалу заявив, що Мемфіс Депай точно не зіграє у першому для "помаранчевих" матчі чемпіонату світу-2022. Причина — травма підколінного сухожилля.
Відзначимо, що матч групи А розпочнеться о 18:00 за київським часом.
"Відсутність Депая буде ударом для нас, як і відсутність Садіо Мане — це удар для них. Мане — надзвичайний гравець. Я хотів його, коли був менеджером Манчестер Юнайтед. Я гнався за ним у той час. Я фанат Мане. Він може відкрити матч, і я б сказав, що Сенегалу буде його дуже бракувати.
Але те саме стосується і нас. Нам не вистачає нашого найкращого бомбардира та вирішального результативного паса — Мемфіса Депая" — сказав ван Гал.
Насамкінець 71-річний фахівець дав загальний коментар щодо своєї команд. Серед іншого він зауважив, що нинішні Нідерланди сильніші за Нідерланди зразка 2014 року, які здобули бронзу у Бразилії.
"Я вважаю, що ця група гравців добре пов’язана один з одним, вони добре працюють разом у професійному плані, і я думаю, що це завжди сприятиме успіху" - підсумував фахівець.