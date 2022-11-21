ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На жаль, цілком очікувана кадрова втрата у Нідерландів.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал напередодні гри проти Сенегалу заявив, що Мемфіс Депай точно не зіграє у першому для "помаранчевих" матчі чемпіонату світу-2022. Причина — травма підколінного сухожилля.

Відзначимо, що матч групи А розпочнеться о 18:00 за київським часом.

"Відсутність Депая буде ударом для нас, як і відсутність Садіо Мане — це удар для них. Мане — надзвичайний гравець. Я хотів його, коли був менеджером Манчестер Юнайтед. Я гнався за ним у той час. Я фанат Мане. Він може відкрити матч, і я б сказав, що Сенегалу буде його дуже бракувати.

Але те саме стосується і нас. Нам не вистачає нашого найкращого бомбардира та вирішального результативного паса — Мемфіса Депая" — сказав ван Гал.

Насамкінець 71-річний фахівець дав загальний коментар щодо своєї команд. Серед іншого він зауважив, що нинішні Нідерланди сильніші за Нідерланди зразка 2014 року, які здобули бронзу у Бразилії.

"Я вважаю, що ця група гравців добре пов’язана один з одним, вони добре працюють разом у професійному плані, і я думаю, що це завжди сприятиме успіху" - підсумував фахівець.