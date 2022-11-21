ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Збірні Ірану та Англії зустрічаються у рамках матчу першого туру чемпіонату світу.

Наразі проходить поєдинок першого туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Англії та Ірану.

Перед матчем футболісти збірної Ірану не співали свого гімну, а з трибун видавався жорсткий свист.

Такий жест з боку гравців та вболівальників, швидше за все, пов'язаний із протестами проти чинного політичного режиму в Ірані, який принижує права жінок у країні. Раніше про це висловлювалися багато футболістів збірної.

Також зазначимо, що перед матчем виникли проблеми з потраплянням вболівальників на стадіон – додаток ФІФА мав проблеми з перевіркою електронних квитків.

Нагадаємо, на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Іран.