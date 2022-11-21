ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Національна команда вже увійшла в історію.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі збірна Англії була набагато сильнішою за Іран — 6:2.

Але у цьому матчі було декілька цікавих моментів. Спочатку іранські футболісти відмовились співати гімн своєї країни-терористки. Це було викликано протестами проти іранської влади та їх деспотичних методів боротьби із народом.

Також відокремимо той факт, що збірна Ірану стала першою збірною, яка провела шість замін за один поєдинок.

Справа у тому, що воротар Аліреза Бейранванд отримав травму голови на перших хвилинах матчу. Саме на цей мундіаль несли правило додаткової заміни, якщо пошкодження буде зв'язане з головою.