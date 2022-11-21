ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Гарета Саутгейта потішила власних фанатів упевненою грою на старті чемпіонату світу-2022.

Після урочистого відкриття чемпіонату світу-2022 в Катарі та проведення лише одного матчу за участі господарів турніру та Еквадору (0:2) напередодні, наставала черга поринути в перипетії другого ігрового дня. До бою, із-поміж інших, брались учасники квартету B, де б теоретично мала б можливість виступати й збірна України, якби не поступилась заповітною перепусткою Уельсу, а такі національні команди як Англія та Іран були б нашими суперниками. І якщо щодо "трьох левів" у нас є певна строката історія суто спортивних баталій, то ісламська країна останнім часом фактично сама визначила себе для нас як одного з поплічників ворога.

Зайвий раз перепитувати стосовно того, кого саме підтримували мешканці нашої країни, не було необхідності, проте англійці після невдалого виступу в Лізі націй УЄФА потребували будь-якої досяжної втіхи в серцях уболівальників, бо навіть у рідній країні від головного тренера Гарета Саутгейта почали потрохи відвертатись найпалкіші прихильники. Чергове "золоте" покоління англійського футболу без проблем подолало відбірковий етап, однак йому все ще не пробачили поразку в домашньому фіналі Євро-2020, тож мундіаль автоматично ставав для Англії головною метою всього року.

Ніхто не сумнівався в тому, що номінальні господарі поля будуть переважати суперників за всіма ігровими компонентами в цій зустрічі, тож побачити стартову активність англійців на чужій половині від стартового свистку було цілком нормально. Проте здебільшого "три леви" обирали простий малюнок гри, який зводився до заробляння стандартів на флангах та спробах подачами знайти голову Магвайра десь у чужому штрафному.

Тактика доволі тривіальна, проте працює дуже справно, що довів епізод наприкінці першого тайму, коли Гаррі скинув м’яч під удар Саки з центрального входу штрафного на завершення навісу з кутового на лівому фланзі, а той потужно пробив під поперечину чужих воріт. Щоправда незадовго до цього Беллінгем усе ж таки вказав партнеру по команді, як правильно відкриватись під навісні подачі Шоу, відкривши рахунок ударом головою в дальній кут ще на 35 хвилині.

І вже в компенсований час Англія зробила рахунок 3:0 на свою користь зусиллями Стерлінга. Ось тільки тут треба зазначити, що всі ці голи пропускав уже резервний голкіпер Ірану Хуссейн Хоссейні, тоді як Бейраванд зазнав травми голови ще на самому початку зустрічі. До речі, через цей епізод арбітр компенсував до основного часу першого тайму аж 14 хвилин.

Хід подій у другій половині матчу разючих змін не зазнав через банальну перевагу Англія в усіх компонентах. Три заміни від Карлуша Кейруша лише своєю кількістю могли здивувати опонентів, які й самі не дуже-то й хотіли влаштовувати розгром у подальшому, проте підтримати головного тренера, зокрема, великим рахунком, було справою доволі шляхетною з їхнього боку.

Саме тому на 62 хвилині Стерлінг забезпечив гольовий пас до правого флангу штрафного на Саку, який похитав суперників, після чого пробив у дальній кут.Команда Саутгейта після цього помітно розслабилась, за що її миттєво покарав найбільш загрозливий гравець суперників — Мехді Таремі. До речі, він же згодом забив і другий гол Ірану, який прийшовся на 13(!) хвилину компенсованого часу. Настільки бразильському рефері Рафаелю Клаусу сподобалась гра команд.

Особливо Англії, бо вона поклала ще два додаткових голи за час поміж двома пропущеними. Рашфорд забив один із трьох найшвидших голів із виходів на заміну за всю історію проведень чемпіонату світу, а Гріліш просто вразив порожні ворота з передачі Вілсона, який замінив Кейна, у котрого було два гольових паси на рахунку за підсумком звітної зустрічі. І вже потім був фол Стоунза на Пураліганджі під час подачі зі стандарту до центру штрафного, перегляд VAR та влучний пенальті від Таремі, від якого сенсу особливого не було.

У наступному турі на Англію очікує принципова зустріч проти США, а Іран зіграє проти Уельсу.— Іран 6:2Беллінгем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Рашфорд, 71, Гріліш, 90 — Таремі, 65, 90+13 (пен.)Пікфорд — Тріпп’єр, Стоунз, Магвайр (Даєр, 68), Шоу — Райс, Беллінгем — Сака (Рашфорд, 70), Маунт (Фоден, 71), Стерлінг (Гріліш, 70) — Кейн (Вілсон, 75).Бейраванд (Хоссейн Хоссейні, 19) — Пураліганджі, Чешмі (Канаані, 46), Маджид Хоссейні — Мохаррамі, Нуроллахі (Азмун, 78), Карімі (Езатолагі, 46), Хаджсафі, Мохаммаді (Торабі, 63) — Джаханбакш (Голізадех, 46), Таремі.Попередження: Джаханбахш, Пураліганджі,