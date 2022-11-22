ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Кадрова втрата у "Бундестім".

Лерой Сане не був присутній на останньому тренуванні збірної Німеччини. Також він пропустить поєдинок першого туру чемпіонату світу проти японців, який відбудеться у середу, 23 листопада, о 15:00 за київським часом.

Причина таких негараздів — проблеми з коліном. Місцеві видання не виключають, що на позиції лівого вінгера гратиме Джамал Мусіала.

Відзначимо, що крім Японії суперниками Німеччини у квартеті є команди Іспанії та Коста-Ріки. Інформації щодо участі Сане у суботній грі з іспанцями поки немає.