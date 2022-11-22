ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Підопічні Ліонеля Скалоні вдвічі перевершили попередній рекорд.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини сенсаційно зазнала поразки від Саудівської Аравії з рахунком 1:2.

У цьому протистоянні футболісти аргентинської команди десять разів опинялися поза грою, через що, до речі, бригада арбітрів не зарахувала три голи у ворота Саудівської Аравії.

За інформацією статистичного порталу Squawka, з моменту впровадження системи відеоповторів VAR в футболі починаючи з ЧС-2018 така кількість офсайдів за один конкретний матч у виконанні однієї команди є новим рекордом турніру.

Попередні рекордсмени, Німеччина у матчі зі Швецією та Перу проти Данії, могли похвалитися лише п'ятьма положеннями поза грою.