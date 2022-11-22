ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник Мілану незабаром може стати найкращим бомбардиром.

Збірна Франції в рамках поєдинку першого туру групового етапу чемпіонату світу грає проти збірної Австралії.

В середині першої половини гри Олів'є Жиру вивів вперед свою команду після відмінного пасу Адрієна Рабьо на порожні ворота.

Для форварда це був 50 м'яч у складі збірної Франції. У другому таймі він оформив дубль. Таким чином він зрівнявся з Т'єрі Анрі — на його рахунку також 51 точний удар.

Нагадаємо, матч Франція — Австралія розпочався о 21:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.