Нападник Мілану незабаром може стати найкращим бомбардиром.
Олів'є Жиру, getty images
22 листопада 2022, 22:27
Збірна Франції в рамках поєдинку першого туру групового етапу чемпіонату світу грає проти збірної Австралії.
В середині першої половини гри Олів'є Жиру вивів вперед свою команду після відмінного пасу Адрієна Рабьо на порожні ворота.
Для форварда це був 50 м'яч у складі збірної Франції. У другому таймі він оформив дубль. Таким чином він зрівнявся з Т'єрі Анрі — на його рахунку також 51 точний удар.
Нагадаємо, матч Франція — Австралія розпочався о 21:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.