ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У першому турі ігрового дня за 22 листопада між собою зіграють збірні Аргентини та Саудівської Аравії, Данії та Тунісу, Мексики та Польщі, а під кінець дня між собою зіграють Франція та Австралія.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АРГЕНТИНА — САУДІВСЬКА АРАВІЯ

За версією компанії GG.bet, лідер зустрічі — збірна Аргентини: перемога команди Скалоні оцінюється коефіцієнтом 1,17, а перемога Саудівської Аравії — 21,59. Якщо буде зафіксовано нічию, на таку подію пропонується показник 7,62.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті і конкретно у футболі.

Пропонуємо на цей матч вам обрати варіант "1 тайм — 1x2" — "Аргентина", на який пропонується коефіцієнт 1,62.

Ми віримо у оборону Аргентини на чолі з Лісандро Мартінесом, тому вважаємо, що "Обидві команди заб'ють" — "Ні" також гідний варіант, щоб його вибрати. На таку подію пропонується коефіцієнт 1,44.

Наприкінці, останній варіант, "Тотал більше 2,5" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1,7.

Матч Аргентина — Саудівська Аравія відбудеться 22 листопада о 12:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДАНІЯ — ТУНІС

За версією GG.bet, Данія — фаворит зустрічі: перемога данців оцінюється коефіцієнтом 1,56, а перемога Тунісу – 7,48. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,93.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо , що Данія відразу намагатиметься забити, тому пропонуємо вам подію "1 тайм — тотал більше 0,5". Коефіцієнт на це — 1,48.

Якщо ви хочете ризикнути та вірите у збірну Данії, то пропонуємо вам подію "Фора Данія -1,5". В цьому випадку ви можете примножити свою ставку у 2,85 раза.

Нам здається, що данці зможуть зберегти свої ворота, тому пропонуємо ставку "Обидві команди заб'ють" ні. Показник на це складає 1,62.

Матч Данія — Туніс відбудеться 22 листопада о 15:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МЕКСИКА — ПОЛЬЩА

У матчі між Мексикою та Польщею немає явного фаворита, але букмекери віддають невелику перевагу номінальним господарям. Перемога збірної Мексики оцінюється коефіцієнтом 2,68, а перемога Польщі – 3. Якщо буде нічия, пропонується показник 3,09.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Нам також важко виділити фаворита у цій грі, але ми не можемо не бути прихильними до Польщі. Тому пропонуємо варіант з перемогою поляків. На таку подію пропонується коефіцієнт 3, що досить непогано.

Гадаємо, що команди обміняються голами. Ставкою "Обидві заб'ють" — "Так" можна примножити свою суму у разі успіху у 2,05 разів.

Ще одна ризикована ставка – "Наступний гол 1". Якщо таке станеться, можна примножити ставку у 2,23 раза.

Матч Мексика — Польща відбудеться 22 листопада о 18:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦІЯ — АВСТРАЛІЯ

У матчі між Францією та Австралією фаворит очевидний — це Франція. Перемога команди Дідьє Дешама оцінюється коефіцієнтом 1,3, а перемога Австралії — 11,59. Якщо буде нічия, пропонується показник 5,83.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що збірна Австралії може дати бій супротивнику, тому пропонуємо вам ставку "Фора Австралія +2" з коефіцієнтом 1,53.

Також припустимо, що команди обміняються голами. Ставкою "Обидві заб'ють" — "Так" можна примножити свою суму у разі успіху у 2,26 раза.

Ще одна ризикована ставка – "Тотал більше 3,5". Якщо таке станеться, можна примножити ставку у 2,85 раза.

Матч Францією та Австралією відбудеться 21 листопада о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.