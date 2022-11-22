ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард увійшов в історію.

Збірна Франції в рамках поєдинку першого туру групового етапу чемпіонату світу грала проти збірної Австралії та здобула перемогу з рахунком 4:1.

Як повідомляє видання Goal, Олів'є Жиру у віці 36 років став найстаршим автором голу збірної Франції на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що загалом досвідчений нападник відзначився 51 м'ячем за національну команду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олів'є Жиру зрівнявся з Анрі по голах за збірну Франції.