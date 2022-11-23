ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють Марокко та Хорватія.

Збірні Марокко та Хорватії матчем у рамках першого туру на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі відкриватимуть четвертий день чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Валід Реграгі знайшов місце в своєму стартовому складі з перших хвилин для провідних виконавців із топ-чемпіонатів Європи накшталт Ашрафа Хакімі, Нуссаїра Мазрауї, Юссефа Ен-Несірі чи Хакіма Зієша.

Златко Далич зажадав побачити Борну Сосу на лівому фланзі захисту, тоді як Маріо Пашалич, Міслав Оршич та Йосип Станішич не знайшли себе в стартовому складі.

Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі, Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.

Запасні: Ель Каджоуі, Таґнауті, Хамдала, Зарурі, Сабірі, Чейр, Абухляль, Еззалзулі, Ель Ямік, Дарі, Кеддіра, Ель-Ханнусс, Банун, Аттіят-Аллах, Жабране.



Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Влашич, Крамарич, Перішич.