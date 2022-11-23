Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють Марокко та Хорватія.
Хакімі Зієш та Ашраф Хакімі, Getty Images
23 листопада 2022, 11:30
Збірні Марокко та Хорватії матчем у рамках першого туру на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі відкриватимуть четвертий день чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Валід Реграгі знайшов місце в своєму стартовому складі з перших хвилин для провідних виконавців із топ-чемпіонатів Європи накшталт Ашрафа Хакімі, Нуссаїра Мазрауї, Юссефа Ен-Несірі чи Хакіма Зієша.
Златко Далич зажадав побачити Борну Сосу на лівому фланзі захисту, тоді як Маріо Пашалич, Міслав Оршич та Йосип Станішич не знайшли себе в стартовому складі.
Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі, Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.
Запасні: Ель Каджоуі, Таґнауті, Хамдала, Зарурі, Сабірі, Чейр, Абухляль, Еззалзулі, Ель Ямік, Дарі, Кеддіра, Ель-Ханнусс, Банун, Аттіят-Аллах, Жабране.
Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Лівая, Пашалич, Петкович, Будимір, Оршич, Віда, Шутало, Сучич, Якич.
Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Влашич, Крамарич, Перішич.
Гра Марокко — Хорватія почнеться о 12:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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