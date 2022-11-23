ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський хавбек увійшов в історію футболу.

Збірна Хорватії у першому турі чемпіонату світу-2022 зіграла у нульову нічию із Марокко.

Із капітанською пов'язкою на цей матч хорватів вивів багаторічний лідер національної команди та мадридського Реала Лука Модрич.

Він, завдяки виходу у цьому поєдинку, увійшов в історію. Модрич - перший гравець, який зіграв на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи у трьох різних десятиліттях.

Лука брав участь у чемпіонатах Європи у 2008, 2012, 2016 та 2020 роках. На чемпіонатах світу він грав у 2006, 2014, 2018 та 2022 роках.

Також відзначається, що Лука Модрич став рекордсменом збірної Хорватії з матчів на великих турнірах та першим хорватом, який зіграв на чотирьох чемпіонатах світу. Загалом він провів 26 поєдинків на ЧС та ЄВРО.