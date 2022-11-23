ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець оцінив поєдинок проти японців.

Головний тренер збірної Німеччини Ганc-Дітер Флік прокоментував поразку від Японії у першому турі групового етапу ЧС-2022 (1:2).

"У першому таймі ми змарнували дуже багато моментів. Японія була сильнішою за нас нас з точки зору ефективності, забивши два голи. Індивідуальні помилки, яких ми припустилися, не мали статися. Ми знали, що Японія швидко переходить із оборони в атаку, і сьогодні вони так і робили.

Сьогодні нам довелося заплатити за індивідуальні помилки. Нікласу Зюле просто треба бути уважнішими в епізодах, коли ми пропускали голи. Він залишив гравця японців не в офсайді, тому що зробив два чи три зайві кроки.

Ми просто хотіли додати свіжу енергію. Томас Мюллер вже давно не грав, тому заміна його була правильною. Ми не повинні були припускатися індивідуальних помилок, але припустилися їх. Тому ми програли", — цитує Фліка Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Німеччина програла три з чотирьох останніх матчів на мундіаля.