ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський хавбек продовжує демонструвати високий рівень навіть у 37 років.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірні Марокко та Хорватії не змогли визначити сильнішого в очному протистоянні, зігравши в нульову нічию.

Як повідомляє прес-служба ФІФА, найкращим гравцем цього поєдинку визнали 37-річного капітана хорватської команди Луку Модрича, який на клубном рівні захищає кольори мадридського Реалу.

Нагадаємо, що Лука Модрич також став першим футболістом, який зіграв на ЧС та ЄВРО у трьох різних десятиліттях