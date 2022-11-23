ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
23 листопада 2022, 21:12
Модрич — кращий гравець матчу між Марокко та Хорватією
Хорватський хавбек продовжує демонструвати високий рівень навіть у 37 років.
Лука Модрич, getty images
23 листопада 2022, 21:12
У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірні Марокко та Хорватії не змогли визначити сильнішого в очному протистоянні, зігравши в нульову нічию.
Як повідомляє прес-служба ФІФА, найкращим гравцем цього поєдинку визнали 37-річного капітана хорватської команди Луку Модрича, який на клубном рівні захищає кольори мадридського Реалу.
Нагадаємо, що Лука Модрич також став першим футболістом, який зіграв на ЧС та ЄВРО у трьох різних десятиліттях