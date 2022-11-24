ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Канадський хавбек з'явився на полі у віці 39 років та 288 днів.

Збірна Канади у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року в Катарі мінімально поступилася Бельгії (0:1).

У цьому матчі взяв участь півзахисник збірної Канади Атіба Хатчінсон.

За інформацією OptaCan, у віці 39 років і 288 днів він став другим найстаршим польовим гравцем, який з'являвся на полі у матчах чемпіонатів світу, виходячи у стартовому складі.

Рекорд належить Роже Міллі, який у 1994 році вийшов у стартовому складі у віці 42 роки та 39 днів.

Зазначимо, що Хатчінсон виступає за збірну Канади з 2003 року. На його рахунку 99 матчів у футболці національної команди, а на клубному рівні він виступає за Бешикташ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Канада.