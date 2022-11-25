ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між збірними Нідерландів та Еквадору у рамках квартету А.

Група A 1 Еквадор 1 3 2 Нідерланди 1 3 3 Катар 1 0 4 Сенегал 1 0

Нідерланди — Еквадор

П'ятниця, 25 листопада, 18:00. Ер-Райян, стадіон Халіфа. Головний арбітр - Мустафа Горбаль (Алжир).

Збірна Нідерландів розпочала мундіаль зі складною перемогою над Сенегалом (2:0), тоді як Еквадор з таким самим рахунком обіграв господарів турніру — Катар.

Підопічним Луї ван Гала довелося виявити терпіння у матчі проти Сенегалу, оскільки довгий час здавалося, що матч закінчиться без забитих м'ячів. Однак, Коді Гакпо вивів "помаранчевих" вперед на 84 хвилині, а в додатковий час перевагу подвоїв Деві Классен. Збірна Нідерландів вже давно не показувала сильної гри, яка претендувала на перемогу у турнірі, а маючи таку групу – має це продемонструвати. Друга перемога дасть голландцям місце у плей-офф, а попереду ще буде гра з Катаром, тож їм цілком під силу зайняти перше місце у групі та вийти у плей-офф, щоб зіграти з другою командою групи В.

Еквадор не зазнав особливих труднощів у матчі з Катаром, забивши два м'ячі зусиллями Енера Валенсії. Крім його результативних ударів було багато моментів біля воріт господарів турніру, тож атакуючий потенціал хороший, а от як з обороною — подивимося у матчі проти Нідерландів. Попереду Еквадор має два найважливіші матчі і від них залежатиме доля їхньої можливої ​​путівки до плей-офф.

Їхній останній плей-офф на ЧС був у 2006 році, коли вони зупинилися на стадії 1/8 фіналу. Зараз у еквадорців хороша команда, тож не варто скидати їх з рахунків раніше часу. У відборі вони не дали себе обіграти Аргентині та Бразилії, тож їм під силу здобути результат у матчі проти Нідерландів, особливо якщо "помаранчеві", почнуть так само, як у матчі з Сенегалом.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то в старт Нідерландів може повернутися Мемфіс Депай. Навряд чи Луї ван Гал робитиме інші зміни у своєму складі. У Еквадору пошкодження коліна отримав Валенсія, але 33-річний форвард, який є найкращим бомбардиром національної команди (37 голів), має бути готовим до матчу.

За версією компанії GG.bet, Нідерланди — фаворит зустрічі: перемога команди з Європи оцінюється коефіцієнтом 1,74, перемога латиноамериканців — 5,32. На нічию дається коефіціент 3,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Між собою збірні Нідерландів та Еквадору провели лише два поєдинки — обидва товариські. У першій грі у 2006 році Нідерланди здобули перемогу з рахунком 1:0, а у 2014 році була зафіксована нічия – 1:1.