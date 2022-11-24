ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 24 листопада 2022.

Збірна Португалії у першому матчі на Мундіалі змогла обіграти Гану з рахунком 3:2. Голи за команду Сантуша забивали Роналду, Феліш та Леау.

За Гану відзначилися Аю та Букарі.

Португалія — Гана 3:2

Голи: Роналду, 65 (пен.), Феліш, 78, Леау, 80 — А. Аю, 73, Букарі, 89



Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Перейра, Геррейру — Б. Сілва (Пальїнья, 88), Невеш (Леау, 77), Фернандеш — Отавіо (Карвальо, 56), Роналду (Рамуш, 88), Феліш (Маріу, 88).



Гана: Аті-Зігі — Сейду (Лемпті, 66), Джику, Амарті, Салісу (Семеньйо, 90+2), Баба — Кудус (Букарі, 76), Партей, Самед (Кьєрех, 90+2), А. Аю (Д. Аю, 77) — Вільямс.



Попередження: Данілу, Фернандеш — Кудус, А. Аю, Сейду, Вільямс