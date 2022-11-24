ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Отто Аддо вважає, що судді помилися, коли призначили пенальті.

Збірна Гани в першому матчу на ЧС-2022 програла Португалії — 3:2. Головний тренер збірної Гани Отто Аддо після матчу розкритикував суддівство.

Тренер в шоці через призначене пенальті.

"Наш гравець грає в м’яч, а вже потім був контакт. Не знаю, що судді робили в той момент, арбітр VAR напевно спав. Це божевілля, що вони навіть не переглянули відеоповтор. Це було неправильне рішення.

Після матчу я запитав, чи можу поговорити з арбітром. Мені сказали, що він на нараді та що це неможливо. Було б добре, якби він знайшов кілька хвилин для тренера".