ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий валлієць провів за національну команду 110 матчів.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Уельсу зазнала поразки від Ірану з рахунком 0:2.

У цьому протистоянні нападник "драконів" Гарет Бейл встановив рекорд за кількостю проведених матчів.

На рахунку 33-річного валлійця 110 поєдинків у складі збірної Уельсу.

Таким чином Бейл побив рекорд Кріса Гантера, який провів за Уельс 109 матчів у всіх турнірах.