ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
25 листопада 2022, 14:23
Бейл став рекордсменом збірної Уельсу за кількістю матчів
Зірковий валлієць провів за національну команду 110 матчів.
Гарет Бейл, twitter.com/Cymru
25 листопада 2022, 14:23
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Уельсу зазнала поразки від Ірану з рахунком 0:2.
У цьому протистоянні нападник "драконів" Гарет Бейл встановив рекорд за кількостю проведених матчів.
На рахунку 33-річного валлійця 110 поєдинків у складі збірної Уельсу.
Таким чином Бейл побив рекорд Кріса Гантера, який провів за Уельс 109 матчів у всіх турнірах.