Лідер збірної Вельсу висловився про поразку від Ірану на ЧС-2022.
Гарет Бейл, getty images
25 листопада 2022, 16:36
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Уельсу зазнала поразки від Ірану.
"Ми спустошені. Інших слів не підібрати. Ми боролися до останньої секунди, і наступного разу нам потрібно зробити це знову.
Ми всі спустошені, але маємо взяти себе в руки. Це буде непросто. Подивимося, як усе йтиме далі", — цитує слова Бейла ESPN.
Дивитися відео голів та огляд матчу Уельс — Іран можете на Football.ua.