ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Вельсу висловився про поразку від Ірану на ЧС-2022.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Уельсу зазнала поразки від Ірану.

"Ми спустошені. Інших слів не підібрати. Ми боролися до останньої секунди, і наступного разу нам потрібно зробити це знову.

Ми всі спустошені, але маємо взяти себе в руки. Це буде непросто. Подивимося, як усе йтиме далі", — цитує слова Бейла ESPN.

Дивитися відео голів та огляд матчу Уельс — Іран можете на Football.ua.