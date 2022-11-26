ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поляк нарешті забив на Мундіалі.

У 2-му турі чемпіонату світу Польща обігрує Саудівську Аравію з рахунком 2:0. Перший гол на рахунку Пйотра Зелінські, другий м'яч забив Роберт Левандовські.

Для форварда Барселони це перший гол на чемпіонатах світу. В кар'єрі Роберта це другий виступ на Мундіалі. У 2018 році збірна Польщі не змогла вийти з групи, а Левандовські не забив жодного гола.

Слідкувати за матчем Польща — Саудівська Аравія можна в текстовій трансляції на Football.ua.