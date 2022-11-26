Форвард забив важливий м'яч своєї команди.
Роберт Левандовскі, Getty Images
26 листопада 2022, 19:38
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Польщі переграла Саудівську Аравію з рахунком 2:0.
Перший гол на свій рахунок записав Петр Зелінські, а другий гол забив Роберт Левандовські, який став для нього першим на мундіалях.
Саме нападник Барселони визнаний найкращим гравцем матчу Польща — Саудівська Аравія.
Відео голів та огляд матчу між Польщею та Саудівською Аравією вже доступний на Football.ua.