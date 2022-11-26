ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард забив важливий м'яч своєї команди.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Польщі переграла Саудівську Аравію з рахунком 2:0.

Перший гол на свій рахунок записав Петр Зелінські, а другий гол забив Роберт Левандовські, який став для нього першим на мундіалях.

Саме нападник Барселони визнаний найкращим гравцем матчу Польща — Саудівська Аравія.

Відео голів та огляд матчу між Польщею та Саудівською Аравією вже доступний на Football.ua.