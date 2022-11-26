ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький форвард отримав чергову нагороду за підсумками матчу ЧС-2022.

У рамках другого туру групового етапу ЧС-2022 збірна Франції дотиснула збірну Данії (2:1) та вийшла у плей-оф турніру.

Як повідомляє прес-служба ФІФА, найкращим гравцем цього протистояння визнано нападника французькою команди Кіліана Мбаппе, який на клубному рівні захищає кольори Парі Сен-Жермен

У цьому протистоянні 23-річний француз оформив дубль, який допоміг його команді обіграти Данію.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Данія ви можете на Football.ua.