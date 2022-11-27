ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Іспанії прокоментував підготовку до матчу проти Німеччини.

Збірна Іспанії в рамках другого туру чемпіонату світу-2022 в Катарі зіграє надважливий матч проти Німеччини.

Іспанія — Німеччина. Напередодні

Головний тренер "Фурії роха" Луїс Енріке напередодні звітної гри прокоментував стан та задачі його команди.

"Наш суперник найбільше схожий за стилем на Іспанію. Німеччина завжди грає в атаці, намагаючись тиснути на поле суперника, намагаючись володіти м’ячем.

Це буде відкритий матч, і ми побачимо, яка з двох команд виграє. Суперники також знають, як це бути чемпіонами світу. Я вже грав проти них у 1994 році, і на фізичному рівні вони були жорстоким та потужними.

Якщо хтось знає, як змагатись у футболі, то це саме Німеччина, якщо хтось готовий змінити свою долю на краще, то це — Німеччина. У цієї країни славетна футбольна історія, і зараз у своєму складі вони мають найкращих гравців у світі. Але ми впевнені, що можемо перемогти, і тому будем прагнути цього.

У мене немає стартової одинадцятки на кожну гру. Я так не працюю. Ми змінюємо склад залежно від того, що бачимо на тренуваннях. У мене немає обраних гравців, я можу змінити своє рішення вже завтра вранці.

Як правило, я зазвичай не повторюю стартові склади від матчу до матчу, але й не треба думати, що я сліпо вірю в футболістів. Ми переконані, що важливими є не стартові одинадцять, а одразу 16 гравців, які готуються до гри.

Зміни є життєво важливими. Мені подобається, коли гравці на лаві запасних уважно ставляться до всіх моментів у грі. Вирівнювання балансу ігрового часу поміж ними мене не хвилює. Важливо робити те, що наближає нас до бажаного результату.

Усе, що зробить Німеччина на полі, може змінити мої думки стосовно гри. Вони дуже рухливі, і якщо ми контролюватимемо це, то буде добре. Але якщо нам цього не вдасться, то будуть великі проблеми. Ми розуміємо наявність багатьох чинників, але й Гансі Флік також це розуміє. Є певні перестороги стосовно цієї гри, які ми зможемо уточнити лише тоді, коли вона власне почнеться.

На цьому чемпіонаті світу переважає рівність між командами, але ми вже бачили деякі приголомшливі результати. Це й є красою футболу. Кожен має свою думку про те, хто грає краще. Я також маю певне уявлення про те, що я бачу в грі інших команд.

Коли ти готуєшься до першого матчу на турнірі, ти завжди сподіваєшся на краще, але я не очікував настільки потужного виступу від нас. Мені було б більше до вподоби вирішувати якісь проблеми, бо в мене такий характер. Мій астурійський темперамент дається взнаки в погані часи.

Чи припускалась моя команда помилок? Завжди є помилки. Але це були помилки, які ми можемо контролювати. Перш за все мене турбує позиціонування наших гравців на полі. Мені подобається грати тотально, і це передбачає низку обов'язків для гравців. Це велике випробування для команди. Ми хочемо показати, що ми не ми будемо спекулювати вже здобутими результатами, і ми не будемо грати інакше.

Наша мета — не повторити такий результат, а вести гру так, як я це запланую, щоб показати, що ми кращі за Німеччину. Якщо ми перетворимо гру на щось інше, вона буде іншою. Це правда, що коли ви граєте проти такого суперника, як Німеччина, під час гри ви бачите багато різних факторів", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що матч Іспанія — Німеччина відбудеться 27 листопада о 21:00.