ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колектив Роберто Мартінеса розсипався під завісу важкого протистояння.

Протистояння поміж збірними Бельгії та Канади було ще одним матчем цієї "ракетної" середи, за перебігом подій у якому так і не вдалось спостерігати наживо більшості українських поціновувачів футболу. Хоча, як потім залишали відгуки європейські вболівальники стосовно цього матчу, то ми й нічого не втратили, не дізнавшись додаткової інформації про цю гру, окрім її підсумкового рахунку — 1:0 на користь чинних "бронзових" призерів попереднього мундіалю.

А ось у другому турі вже дійсно хотілось би мати можливість спостерігати за тим, як "Червоні дияволи" міжнародного футболу будуть долати супротив збірної Марокко, що не вдалось зробити фіналістам зразка минулого розіграшу, хорватам, кількома днями раніше (0:0). Квартет F був до певного ступеня унікальним, бо де ще можна було побачити мінімальний розрив поміж усіма командами після першого туру при тому, що на чотирьох вони спромоглись забити лише один м’яч?

Потужна підтримка за марокканською збірною буде мандрувати невеличким за площею Катаром упродовж усього перебування цієї команди на турнірі, хоча в контексті цієї зустрічі фанати в червоному радше вболівали суто проти бельгійців на початку зустрічі. До слова, гра взагалі-то розпочалась із вельми незвичної події: голкіпер Яссін Буну відспівав національний гімн африканської країни, проте не вийшов потім із партнерами в стартовому складі вже безпосередньо на гру. Що трапилось — дізнаємось про це згодом, а натомість лише зафіксуємо факт того, що Муніру Ель Каджоуї довелось захищати ворота замість партнера.

Роботи при цьому у воротаря Катару в першому таймі було багато, проте не так, щоб аж із надлишком. Суперники полюбляли вантажити м’ячі з флангів на вістря атаки, але це все було легкою здобиччю для сторони захисту. Боротьба при цьому велась, переважним чином, у центральної лінії, тож левову частину першого тайму глядачі були змушені спостерігати за начебто гарячою подією, проте з доволі прохолодними складовими.

Але все якось дуже різко змінилось у компенсований до першого тайму час. У поодинокій спробі дістатись чужих воріт Марокко заробив стандарт біля правого кута чужих володінь зусиллями Зієша, а вже після виконання підкрученого удару Хакімом Куртуа примудрився пропустити повз себе. Урятувало в цьому випадку голкіпера тільки те, що Саїсс нібито заважав йому в цьому епізоді, із офсайду пробігаючи перед м’ячем.

Другу половину гри "Червоні дияволи" так само спробували розпочати в контролі м’яча на чужій половині, і в Едена Азара навіть був небезпечний момент із пострілом із правого флангу штрафного в ближній кут. Однак Ель Каджоуї впорався з м’ячем, після чого ситуація поступово знову почала розгортатись не на користь команди Роберто Мартінеса.

Відчутно додав африканський колектив у роботі з м’ячем на чужій половині, і зрештою домігся свого знову ж таки з використанням підступного виконання удару зі штрафного в ситуації, коли варто було очікувати подачу. Щоправда Сабірі на 73 хвилині крутив у ворота все ж із гострішого кута, аніж Зієш до нього, проте Куртуа і цього разу ловив ґав. Скинути на Саїсса, який перебував неподалік, власну помилку, цього разу вже не вийшло.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Цей епізод спричинив розлад у грі бельгійської збірної в атаці. І як би не намагався Мартінес замінами відкоригувати дії власних підопічних, вони так і не заграли на достатньому для порятунку цієї гри рівні. А момент із голом Абухляла під завісу гри, якому асистував Зієш прострілом із правого флангу штрафного, лише підкреслив невдалу гру представників Європи.

У заключному турі збірна Бельгії гратиме проти Хорватії, а Марокко зустрічатиметься з Канадою.Бельгія —0:2Сабірі, 73, Абухляль, 90+2Куртуа — Меньє, Альдервейрельд, Вертонген — Кастань, Онана (Тілеманс, 60), Вітсель (Лукаку, 81), Е. Азар (Мертенс, 60), Т. Азар (Троссар, 75) — Батшуаї (Де Кетеларе, 74), де Брюйне.Ель Каджоуї — Хакімі (Аттіят-Аллах, 68), Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі (Ель-Ямік, 78), Амрабат, Амалла (Сабірі, 67) — Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 72), Буфаль (Абухляль, 73).Попередження: Онана — Сабірі.