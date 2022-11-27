ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валід Реграгі висловився про перемогу в матчі з Бельгією.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Бельгії зазнала поразки від Марокко з рахунком 0:2.

Головний тренер марокканської команди Валід Реграгі поділився емоціями від результату цього протистояння.

"На такому турнірі доводиться обирати між видовищністю та досягненням своїх цілей, ми зробили свій вибір.

Я задоволений. У нас злагоджений командний блок, тому перемогти нас складно, адже всі гравці наполегливо працюють. Ми знаємо, що можемо створити гольову нагоду в будь-який момент, завдяки якості футболістів.

Я не кажу, що ми велика команда, але перемогти нас на цьому чемпіонаті світу буде важко", — цитує слова Реграрі Le Matin.