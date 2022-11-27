ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 27 листопада 2022, 15:00.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Бельгії зазнала поразки від Марокко.

У другій половині другого тайму підопічні Валіда Реграрі відправили у ворота бельгійської команди два м'ячі, гарантувавши три набрані очки у свій актив.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бельгія — Марокко у 2 турі групового етапу ЧС-2022:

Бельгія — Марокко 0:2

Голи: Сабірі, 73, Абухляль, 90+2



Бельгія: Куртуа — Меньє, Альдервейрельд, Вертонген — Кастань, Онана (Тілеманс, 60), Вітсель (Лукаку, 81), Е. Азар (Мертенс, 60), Т. Азар (Троссар, 75) — Батшуаї (Де Кетеларе, 74), де Брюйне.



Марокко: Ель Каджоуї — Хакімі (Аттіят-Аллах, 68), Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі (Ель-Ямік, 78), Амрабат, Амалла (Сабірі, 67) — Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 72), Буфаль (Абухляль, 73).



Попередження: Онана — Сабірі.