Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 27 листопада 2022, 15:00.
Бельгія — Марокко, getty images
27 листопада 2022, 19:59
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Бельгії зазнала поразки від Марокко.
У другій половині другого тайму підопічні Валіда Реграрі відправили у ворота бельгійської команди два м'ячі, гарантувавши три набрані очки у свій актив.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бельгія — Марокко у 2 турі групового етапу ЧС-2022:
Бельгія — Марокко 0:2
Голи: Сабірі, 73, Абухляль, 90+2
Бельгія: Куртуа — Меньє, Альдервейрельд, Вертонген — Кастань, Онана (Тілеманс, 60), Вітсель (Лукаку, 81), Е. Азар (Мертенс, 60), Т. Азар (Троссар, 75) — Батшуаї (Де Кетеларе, 74), де Брюйне.
Марокко: Ель Каджоуї — Хакімі (Аттіят-Аллах, 68), Саїсс, Аґерд, Мазрауї — Унахі (Ель-Ямік, 78), Амрабат, Амалла (Сабірі, 67) — Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 72), Буфаль (Абухляль, 73).
Попередження: Онана — Сабірі.