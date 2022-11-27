ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Бельгії висловився про поразку у матчі проти Марокко на ЧС-2022.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Бельгії зазнала поразки від Марокко (0:2).

Головний тренер бельгійської команди Роберто Мартінес поділився емоціями від цього протистояння.

"Це поганий результат. Перший гол Марокко все вирішив. Ми так захищаємося під час стандартів вже шість років. Мені доведеться ще раз дивитися відео, але нічого поганого в організації не було.

У першому таймі ми не скористалися тими можливостями, які у нас були. Після голу гра кардинально змінилася. У нас був недостатньо хороший контроль м’яча, щоб створити супернику проблеми.

Ми не входили в небезпечні зони, щоб мати змогу зрівняти рахунок. Тепер повинні бути єдиними. Я добре знаю цю групу, ми будемо готові до гри проти Хорватії", — цитує слова Роберто Мартінеса сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Бельгія — Марокко ви можете на Football.ua.