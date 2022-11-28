ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Німеччини прокоментував нічию проти Іспанії.

Збірна Німеччини напередодні в рамках другого туру чемпіонату світу-2022 в Катарі здобула нічию в грі проти головного конкурента — Іспанії (1:1).

Іспанія — Німеччина 1:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Головний тренер "Бундестім" Ганс-Дітер Флік після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Ми розуміли, що поставлено на карту в цій грі. На полі ми побачили іспанську команду, яка знає, як хоче грати. Наприкінці зустрічі в нас був дуже хороший шанс, але, на жаль, ми не влучили у ворота.

Інтрига продовжує розкручуватись, тому що ми почали здобувати очки. Можливо, це дасть нам поштовх і додасть упевненості в собі, аби й надалі забивати голи.

Ми знаємо, що це був лише перший крок, і в наступному матчі проти Коста-Ріки ми хочемо створити умови, щоб саме наша збірна могла пройти до 1/8 фіналу", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Німеччина зіграє проти Коста-Ріки.