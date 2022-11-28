ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Іспанії прокоментував нічию проти Німеччини.

Збірна Іспанії напередодні в рамках другого туру чемпіонату світу-2022 в Катарі зіграла внічию проти Німеччини (1:1).

Іспанія — Німеччина 1:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Головний тренер "Фурії Роха" Луїс Енріке після матчу дав оцінку виступу своєї команди.

"Сьогодні ми зіграли в гарний футбол. Вважаємо, що тиск, що чиниться на нашу збірну, є привілеєм. Це — нормальне явище, яке тісно пов’язане з професійним спортом.

Після гри маю дивне відчуття, бо ми могли здолати Німеччину, але в підсумку цього так і не зробили. Напевно, трохи засмучений через це, але ми все одно продовжуємо очолювати турнірну таблицю.

Наша заявка з 26 виконавців є зразковою для всіх футболістів країни, бо кожен серед запрошених футболістів заслуговував на те, аби долучитись до команди. Мората в цьому плані не є виключенням — він удало вийшов на заміну, виглядав доволі свіжим, а його рухи полем були плавники. Він забив уже два голи за нетривалий проміжок часу, тож це гравець, який уже дав нам дуже багато.

Нам не вистачало витонченості та свіжості під час усієї гри. Другий тайм був трохи щільнішим за перший, і, коли ми вийшли вперед, ми потрапили під притаманний для Німеччини футбол. Ми не були точними під час виконання передач, бо бракувало трохи спокою та впевненості.

Зрештою, ми лідери в групі смерті. У квартеті, який викликав перелякані коментарі тоді, коли його склад оприлюднили в квітні викликала. Нам вистачить і нічиєї в наступній грі, проте наша мета — перемогти Японію.

Ми будемо шукати найкращий варіант з точки зору стартової одинадцятки гравців. Змагання "все або нічого" починається зараз. Німеччина повинна думати про те, щоб перемогти Коста-Ріку, яка є чудовою командою. У той самий час ви можете бути впевненими, що ми переможемо Японію", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Іспанія зіграє проти Японії.