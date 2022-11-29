ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

У рамках третього туру чемпіонату світу-2022 пройдуть чотири поєдинки. Ігри відбудуться у двох слотах: два по 17:00 та два по 21:00.

Матчі:

Еквадор — Сенегал

29 листопада, 17:00

У заключному турі групового етапу визначитися, хто потрапить до плей-оф. Зважаючи на те, що на цьому ЧС господар турніру в особі Катару стали хлопчиками для биття, ми не сумніваємося, що Нідерланди вийдуть з першого рядка.

Детальний анонс: Еквадор — Сенегал

А ось за друге місце боротимуться Еквадор та Сенегал. При цьому, першим достатньо не програти, щоб вийти в плей-оф.

Ну і чекаємо на гол від Енера Валенсії. Хто як не він?

До речі, за версією компанії GG.bet, Еквадор має вищі шанси на успіх. Ми погодимося.

Нідерланди — Катар

29 листопада, 17:00

За всього нашого бажання знайти тут щось цікаве, здається, все очевидно, чи не так? Катар втратив шанси на вихід у плей-оф, а Нідерландам не повинно скласти особливих труднощів здолати господаря турніру.

Детальний анонс: Нідерланди — Катар

Головна інтрига матчу, мабуть, чи зможе Катар забити бодай одного разу у ворота Нідерландів? Ну, може на контратаці зловлять десь.

За версією компанії GG.bet, Катар практично не має шансів на перемогу, з чим ми погодимося.

Іран — США

29 листопада, 21:00

Іран і США, яка цікава вивіска, чи не так? Якщо дивитися на це з політичного погляду, особливо українцям: один із наших ворогів, а також наш союзник.

Детальний анонс: Іран — США

Але, мабуть, "хороші іранці" є, і це не іронія. Тим не менш, бачити Іран у плей-оф не хотілося б, тому чекаємо на перемогу американців та їх вихід у наступну стадію.

Букмекери теж схиляються до того, що шанси на перемогу вищі у США.

Уельс — Англія

29 листопада, 21:00

Збірна Англії практично гарантувала собі вихід у плей-оф. Вийти валлійцям у наступну стадію буде дуже складно, потрібний якийсь сюрреалістичний сценарій. Шанси є, але, відверто кажучи, важко.

Детальний анонс: Уельс — Англія

Вкотре можна згадати: на місці Уельсу могла бути Україна! Та й яка група, де наш ворог і два союзники (якщо дивитися з політичного погляду).

Букмекери не вірять у перемогу збірної Уельсу, з чим ми також згодні.