Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.
Анонс дня 29 листопада
29 листопада 2022, 09:30
У рамках третього туру чемпіонату світу-2022 пройдуть чотири поєдинки. Ігри відбудуться у двох слотах: два по 17:00 та два по 21:00.
Матчі:
Еквадор — Сенегал
29 листопада, 17:00
У заключному турі групового етапу визначитися, хто потрапить до плей-оф. Зважаючи на те, що на цьому ЧС господар турніру в особі Катару стали хлопчиками для биття, ми не сумніваємося, що Нідерланди вийдуть з першого рядка.
Детальний анонс: Еквадор — Сенегал
А ось за друге місце боротимуться Еквадор та Сенегал. При цьому, першим достатньо не програти, щоб вийти в плей-оф.
Ну і чекаємо на гол від Енера Валенсії. Хто як не він?
До речі, за версією компанії GG.bet, Еквадор має вищі шанси на успіх. Ми погодимося.
Нідерланди — Катар
29 листопада, 17:00
За всього нашого бажання знайти тут щось цікаве, здається, все очевидно, чи не так? Катар втратив шанси на вихід у плей-оф, а Нідерландам не повинно скласти особливих труднощів здолати господаря турніру.
Детальний анонс: Нідерланди — Катар
Головна інтрига матчу, мабуть, чи зможе Катар забити бодай одного разу у ворота Нідерландів? Ну, може на контратаці зловлять десь.
За версією компанії GG.bet, Катар практично не має шансів на перемогу, з чим ми погодимося.
Іран — США
29 листопада, 21:00
Іран і США, яка цікава вивіска, чи не так? Якщо дивитися на це з політичного погляду, особливо українцям: один із наших ворогів, а також наш союзник.
Детальний анонс: Іран — США
Але, мабуть, "хороші іранці" є, і це не іронія. Тим не менш, бачити Іран у плей-оф не хотілося б, тому чекаємо на перемогу американців та їх вихід у наступну стадію.
Букмекери теж схиляються до того, що шанси на перемогу вищі у США.
Уельс — Англія
29 листопада, 21:00
Збірна Англії практично гарантувала собі вихід у плей-оф. Вийти валлійцям у наступну стадію буде дуже складно, потрібний якийсь сюрреалістичний сценарій. Шанси є, але, відверто кажучи, важко.
Детальний анонс: Уельс — Англія
Вкотре можна згадати: на місці Уельсу могла бути Україна! Та й яка група, де наш ворог і два союзники (якщо дивитися з політичного погляду).
Букмекери не вірять у перемогу збірної Уельсу, з чим ми також згодні.