ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Андре випустив звернення стосовно відсторонення від збірної Камеруну.

Голкіпер збірної Камеруну Андре Онана випустив звернення у Instagram стосовно відсторонення від виступів за свою національну команду.

"Я хочу висловити свою прихильність до країни та національної команди. Вчора мені не дозволили бути на полі в матчі з Сербією, щоб допомогти Камеруну, як я роблю завжди, щоб досягти поставленої мети. Я завжди поводився так, щоб привести команду до успіху. Я вклав усі свої зусилля та енергію у пошук рішень ситуації, з якою часто стикається футболіст, але з протилежої сторони жодної реакції не було.

Деякі моменти важко прийняти, проте я завжди поважаю та приймаю рішення людей, відповідальних за результат нашої команди чи країни. Усі мої сили та думки з товаришами по команді, бо Камерун показав, що може зайти далеко на чемпіонаті світу. Цінності, які я пропагую як людина і як футболіст, — ті, які ідентифікують мене, які дала мені сім'я у дитинстві. Представляти збірну Камеруну завжди було привілеєм. Країна на першому місці і назавжди» — написав Онана.

Нагадаємо, що національна команда без свого основного воротаря зіграла внічию із Сербією та залишає шанси на вихід до наступної стадії змагань.