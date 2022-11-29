ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Вінгер запевнив, що конфлікту нема.

Повідомлялось, що після поразки від збірної Марокко (0:2) в рамках другого туру чемпіонату світу у складі бельгійської команди спалахнула сварка, проте Еден Азар спростував чутки, запевнивши, що нічого серйозного не відбулось.

"Після матчу з Марокко в нашій роздягальні нічого не відбувалося. Ми не билися з Яном Вертонгеном. Я б не наважився битися з ним, адже він вищий за мене.

Він поставив мені питання. Я відповів йому, що він вже не такий швидкий, але гравці знають мене, все в порядку", — наводить слова Азара RMC Sport.

Нагадаємо, що Бельгія зіграє у матчі заключного туру групового етапу ЧС-2022 проти Хорватії 1 грудня о 17:00.