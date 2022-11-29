ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Атмосфера у команді Мартінеса не дуже добра.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Бельгії зазнала поразки від Марокко.

Як повідомляє видання RTL Info, в команді відбувся серйозний конфлікт між трьома лідерами.

Стверджується, що мова йде про Едена Азара, Кевін Де Брюйне та Ян Вертонгена. Вирішалась доля сварки втручанням Ромелу Лукаку, який зупинив процес.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, щоб фанати влаштували масові заворушення у низці міст Європи після перемоги Марокко над Бельгією на ЧС-2022