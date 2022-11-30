ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 29 листопада 2022, 21:00.

Збірна Англії обіграла Уельс в третьому турі групового етапу чемпіонату світу з рахунком 3:0 та вийшла в плей-оф.

Здобути три бали англійцям допомогли два голи Маркуса Рашфорда та точний удар Філа Фодена.

Відео голів та огляд матчу:

Уельс — Англія 0:3

Голи: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 51



Уельс: Геннессі — Н. Вілліамс (Робертс, 36), Мефам, Родон, Б. Девіс (Моррелл, 59) — Ампаду, Аллен (Колвілл, 80) — Бейл (Джонсон, 46), Ремзі, Джеймс — К. Мур.



Англія: Пікфорд — Вокер (Александер-Арнольд, 58), Стоунз, Магвайр, Шоу (Тріпп’єр, 65) — Райс (Філліпс, 58), Гендерсон — Рашфорд (Гріліш, 76), Беллінгем, Фоден — Кейн (Вілсон, 58).



Попередження: Ремзі — Джеймс