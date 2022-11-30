Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 29 листопада 2022, 21:00.
Уельс — Англія 0:3, getty images
30 листопада 2022, 00:44
Збірна Англії обіграла Уельс в третьому турі групового етапу чемпіонату світу з рахунком 3:0 та вийшла в плей-оф.
Здобути три бали англійцям допомогли два голи Маркуса Рашфорда та точний удар Філа Фодена.
Відео голів та огляд матчу:
Уельс — Англія 0:3
Голи: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 51
Уельс: Геннессі — Н. Вілліамс (Робертс, 36), Мефам, Родон, Б. Девіс (Моррелл, 59) — Ампаду, Аллен (Колвілл, 80) — Бейл (Джонсон, 46), Ремзі, Джеймс — К. Мур.
Англія: Пікфорд — Вокер (Александер-Арнольд, 58), Стоунз, Магвайр, Шоу (Тріпп’єр, 65) — Райс (Філліпс, 58), Гендерсон — Рашфорд (Гріліш, 76), Беллінгем, Фоден — Кейн (Вілсон, 58).
Попередження: Ремзі — Джеймс