ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Англії прокоментував перемогу над Уельсом.

Збірна Англії напередодні здобула впевнену перемогу в надпринциповому матчі проти Вельсу в останньому турі групового етапу чемпіонату світу-2022, завдяки чому виграла групу B.

Уельс — Англія 0:3 Відео гола та огляд матчу чемпіонату світу

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутейт, після завершення зустрічі, прокоментував виступ власних підопічних.

"Пива в готелях у Катарі не передбачено, тому я не зможу дати гравцям розслабитись так, як це було в нас у 2018 році. Проте є купа різних молочних коктейлів. У цій країні є вдосталь відмінностей від звичного нам способу життя, проте ми маємо це прийняти.

Ми любимо наш тимчасовий тренувальний табір, людей, які керують готелем. Нам справді немає в чому дорікнути організаторів. Ми насолоджуємося компанією один одного, гравці мають дуже тісні дружні зв’язки. Тож наразі ми дуже задоволені, і, звісно, ​​велика гра розпочинається лише зараз.

Завтра в хлопців буде перший день не на ногах, бо їм не потрібно буде тренуватись. Це дуже важливий момент. Напевно, футболістам уже набридли наші, тренерські, обличчя.

Ми вже знаємо свого наступного суперника — Сенегал. Дуже цікава команда, тренерська, так би мовити. Ми будемо вивчати ігри, щоб підготуватися до матчу проти них. Зрозуміло, що ми знаємо досить багато гравців із їхнього складу. У них є кілька дійсно великих виконавців, які грають у найкращих лігах Європи. Деякі грають в Англії.

Знаємо, що в рейтингу ми будемо фаворитами, але маємо впоратися з цим тиском, але ми граємо з дуже небезпечною командою", — заявив англійський фахівець.

Матч Англія — Сенегал відбудеться 4 грудня, о 21:00.