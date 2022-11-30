ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Камерунський воротар у розпачі через відсторонення від табору національної збірної.

Напередодні зустрічі проти збірної Сербії в другому турі чемпіонату світу-2022 в Катарі в таборі національної команди Камеруну відбулась вельми неоднозначна подія — основного голкіпера "нестримних левів" та міланського Інтера Андре Онана було відсторонено від подальшої роботи з командою.

Причиною такого явища стало невдоволення головного тренера африканської команди Рігобера Сонга бажанням воротаря якомога більше грати ногами за межами штрафного у відповідальних поєдинках, на тлі чого згодом замайорів справжній конфлікт.

Власне Онана вперше після цього випадку спілкувався з пресою днем раніше, розповівши про власну точку зору на інцидент.

"Я доклав усіх своїх зусиль, щоб знайти рішення ситуації, із якою іноді стикаються футболісти, але відповіді від іншої сторони не було.

Учора мені не дозволили бути на полі і допомагати своїй країні. Натомість, я завжди грав так, щоб допомогти команді досягти успіху, із повною віддачою.

Деякі моменти важко сприймати, але я завжди поважав рішення людей, які прагнуть успіхів і досягнень для нашої країни.

Я віддаю всі свої сили своїм товаришам по команді, тому що ми показали, що можемо зайти дуже далеко на цьому турнірі. Цінності, які я пропагував, завжди були тими, які ідентифікували мене та мою сім’ю, починаючи з мого дитинства. Представляти Камерун завжди було привілеєм", — заявив камерунський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Онана вже 21 матч, у яких він пропустив 24 голи та ще сім разів відстояв на "нуль".