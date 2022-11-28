ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Причина полягає у дисциплінарних моментах.

Напередодні матчу другого туру групового етапу ЧС-2022 між збірними Камеруну та Сербії в африканській збірній прийняли рішення виключити зі складу голкіпера міланського Інтера Андре Онана. На гру проти балканської команди 26-річний футболіст навіть не потрапив до заявки.

Причина такого рішення Рігобера Сонга та його тренерського штабу полягає у порушенні зі сторони Онана дисциплін. Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на джерела у Федерації футболу Камеруну.

Більш детальних пояснень наразі у пресі нема. Аналогічно не вказана й тривалість відсторонення і чи зіграє ще Андре на цьогорічному Мундіалі.

Зазначимо, що у матчі з сербами місце у воротах займе Девід Епассі — гравець клубу Абха з Саудівської Аравії. Стартовий свисток пролунає о 12:00.