Першим був колишній капітан Гани Асамоа Г'ян.
Ліонель Мессі, getty images
30 листопада 2022, 22:37
У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в очному протистоянні зійшлися збірні Польщі та Аргентини.
На 39-й хвилині зустрічі лідер аргентинської команди Ліонель Мессі не зміг реалізувати пенальті після того, як голкіпер поляків Войцех Щесни успішно парирував удар.
Загалом 35-річний аргентинець пробивав три 11-метрових на мундіалях різних років в основний час матчів. Він відзначився лише одного разу проти Саудівської Аравії у поточному розіграші ЧС в Катарі, проте не забив проти Ісландії у 2018 році та зараз у поєдинку з Польщею.
Таким чином, Мессі став другим гравцем в історії проведення чемпіонату світу, якому не вдалося реалізувати два пенальті в основний час.
Першим таким футболистом був колишній капітан збірної Гани Асамоа Г'ян, який не забив свої два пенальті з чотирьох спроб.
Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Польща — Аргентина ви можете на Football.ua.