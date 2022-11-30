ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Першим був колишній капітан Гани Асамоа Г'ян.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в очному протистоянні зійшлися збірні Польщі та Аргентини.

На 39-й хвилині зустрічі лідер аргентинської команди Ліонель Мессі не зміг реалізувати пенальті після того, як голкіпер поляків Войцех Щесни успішно парирував удар.

Загалом 35-річний аргентинець пробивав три 11-метрових на мундіалях різних років в основний час матчів. Він відзначився лише одного разу проти Саудівської Аравії у поточному розіграші ЧС в Катарі, проте не забив проти Ісландії у 2018 році та зараз у поєдинку з Польщею.

Таким чином, Мессі став другим гравцем в історії проведення чемпіонату світу, якому не вдалося реалізувати два пенальті в основний час.

Першим таким футболистом був колишній капітан збірної Гани Асамоа Г'ян, який не забив свої два пенальті з чотирьох спроб.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Польща — Аргентина ви можете на Football.ua.