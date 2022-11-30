ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Польський голкіпер вже вдруге рятує свою команду.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в очному протистоянні зійшлися збірні Польщі та Аргентини.

На 39-й хвилині зустрічі суддя призначив одинадцятиметровий удар на користь Аргентини, проте Мессі не зміг переграти Щесни ударом з позначки.

Як стверджує статистичний портал Opta, голкіпер поляків став третім гравцем в історії турніру, що зміг відбити два пенальті на одному чемпіонаті світу.

Раніше це вдавалось іншому поляку Яну Томашевскі у 1974 році та американцю Бреду Фріделю на чемпіонаті світу-2022.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Польща — Аргентина ви можете на Football.ua.