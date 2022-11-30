Польський голкіпер вже вдруге рятує свою команду.
Войцех Щесни, getty images
30 листопада 2022, 22:55
У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в очному протистоянні зійшлися збірні Польщі та Аргентини.
На 39-й хвилині зустрічі суддя призначив одинадцятиметровий удар на користь Аргентини, проте Мессі не зміг переграти Щесни ударом з позначки.
Як стверджує статистичний портал Opta, голкіпер поляків став третім гравцем в історії турніру, що зміг відбити два пенальті на одному чемпіонаті світу.
Раніше це вдавалось іншому поляку Яну Томашевскі у 1974 році та американцю Бреду Фріделю на чемпіонаті світу-2022.
Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Польща — Аргентина ви можете на Football.ua.