ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Польщі прокоментував прийдешній матч у плей-оф чемпіонату світу-2022.

Збірна Польщі напередодні програла Аргентині в заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі (0:2), однак при цьому зуміла зберегти за собою другу сходинку турнірної таблиці та відповідне місце в плей-оф міжнародних змагань.

Польща — Аргентина 0:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Нападник "біло-червоних" Роберт Левандовські після завершення гри прокоментував наступного суперника своєї національної команди за 1/8 фіналу — збірну Франції.

"Франція — безумовний фаворит нашої пари. Перш за все, ми й самі дійсно потребує вдосконалення, якщо взагалі хочемо створити проблеми суперникам. Зокрема, потрібно пропонувати більше варіантів у власних атаках.

У Франції зібрана відмінна команда, але на прикладі їхнього матчу проти Тунісу ми бачимо, що все можливо. Це — надзвичайно великий виклик для нас, бо ми знаємо, футболісти якого рівня зібрані в суперників.

Потрібно скористатись будь-якою можливістю, аби перемогти. Проте для цього потрібно буде належним чином попрацювати найближчими днями. Немає нічого неможливого, тому потрібно боротись до кінця. Усі знають, що Франція — чинний чемпіон світу, і, можливо, вони хочуть вдруге поспіль виграти турнір. Це буде викликом для нас, тому потрібно зіграти краще, аніж сьогодні.

Проти Аргентини я радше грав на позиції першого захисника, аніж нападника. Але коли ти граєш за збірну, то непотрібно очікувати на те, що команда створюватиме тобі моменти для голів. Для мене це було випробуванням, але в підсумку ми маємо можливість радіти й на тлі поразки.

Не дивлячись на те, що Аргентина програла перший матч на турнірі, вона все ще є одним із фаворитів на перемогу", — заявив польський виконавець.

Матч Франція — Польща відбудеться 4 грудня, о 17:00