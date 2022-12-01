ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард висловився щодо перемоги над Коста-Рикою.

Збірна Німеччина в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу обіграла Коста-Рику з рахунком 4:2, проте все одно вибула з турніру.

Нападник національної команди Томас Мюллер прокоментував матч, допустивши, що це була його остання гра за збірну.

"Якщо це була моя остання гра за збірну, це було величезне задоволення. Я робив це з любов’ю. Ми разом пережили неймовірні моменти. У кожній грі я намагався залишити на полі серце", — наводить слова Мюллера Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Томас відіграв 120 поєдинків у складі збірної Німеччини, відзначившись 40 забитим голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноєр — рекордсмен по матчах на чемпіонаті світу серед воротарів.