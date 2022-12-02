Є стартові склади на поєдинок 3 туру чемпіонату світу.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
02 грудня 2022, 16:46
О 17:00 стартує матч 3-го туру групової стадії чемпіонату світу між збірними Південної Кореї та Португалії. Стали відомі стартові склади команд.
Південна Корея: Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже, Кім Йон Гвон, Кім Джин Су — Хван Ін Бом, Чон У Йон, Лі Кан Ін — Лі Че Сон, Сон Хин Мін — Чо Гю Сун
Запасні: Сон Бом Гін, Чо Хьон У, Ю Чон Кю, Пайк Сенг Хо, Лі Че Сон, Хван Хі Чхан, Сон Чун Хо, Хон Чхоль, Хван Й Джо, На Сан Хо, Лі Кан Ін, Квон Кьон-Вон, Кім Те Хван, Чо Ю Мін, Сон Мін Кю.
Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Антоніо Сілва, Далот — Маріу, Невеш, Матеуш — Орта, Роналду, Вітінья
Запасні: Патрісіу, Са, Бернарду Сілва, Андре Сілва, Геррейру, Діаш, Феліш, Карвалью, Леау, Палінья, Рамос, Фернандеш.
Football.ua проводить текстову трансляцію поєдинку.