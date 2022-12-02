Фахівець залишив свою посаду після матчу з Уругваєм.
Отто Аддо, Getty Images
02 грудня 2022, 21:42
Збірна Гани не виповнила завдання на чемпіонат світу-2022 — команда в останньому турі програла Уругваю та залишила турнір.
Останнє місце у квартеті Н предрекло звільнення з посади головного тренера збірної Гани Отто Аддо. Про це пише Sky Sports.
47-річний Аддо очолював національну команду з початку 2022 року. Спочатку він отримав можливість керувати як виконуючий обов'язки, а після підписав повноцінний контракт.
Раніше Аддо був головним скаутом збірної Гани, асистентом головного тренера а також працював у Гамбурзі, Норшеллані та Боруссії М.
Раніше збірну Бельгії залишив Роберто Мартінес, збірну Мексики Херардо Мартіно а Карлуш Кейруш пішов зі збірної Ірану.