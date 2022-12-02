ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець залишив свою посаду після матчу з Уругваєм.

Збірна Гани не виповнила завдання на чемпіонат світу-2022 — команда в останньому турі програла Уругваю та залишила турнір.

Останнє місце у квартеті Н предрекло звільнення з посади головного тренера збірної Гани Отто Аддо. Про це пише Sky Sports.

47-річний Аддо очолював національну команду з початку 2022 року. Спочатку він отримав можливість керувати як виконуючий обов'язки, а після підписав повноцінний контракт.

Раніше Аддо був головним скаутом збірної Гани, асистентом головного тренера а також працював у Гамбурзі, Норшеллані та Боруссії М.

Раніше збірну Бельгії залишив Роберто Мартінес, збірну Мексики Херардо Мартіно а Карлуш Кейруш пішов зі збірної Ірану.