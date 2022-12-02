ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Більше пропустила лише збірна Коста-Рики через поразку від Іспанії з рахунком 0:7.

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Сербії зазнала поразки від Швейцарії з рахунком 2:3.

Через три м'ячі від швейцарців підопічні Драгана Стойковича стали другою командою на груповій стадії світової першості за кількістю пропущених голів серед усіх учасників турніру.

За три поєдинки збірна Сербії пропустила у свої ворота вісім м'ячів: 2 – від Бразилії, 3 – від Камеруну та 3 – від Швейцарії.

Більше вдалося пропустити лише збірній Коста-Рики (11), яка у першому матчі з Іспанією зазнала поразки з рахунком 0:7 і чотири рази виймала м'яч із сітки своїх воріт проти Німеччини.