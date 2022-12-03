ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Уругваю прокоментував виліт із чемпіонату світу-2022.

Збірна Уругваю в рамках заключного матчу групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Гани здобула перемогу (2:0), проте з чотирма здобутими балами посіла тільки третє місце, а тому вимушено залишила турнір.

Гана — Уругвай 0:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Нападник "чарруа" Луїс Суарес, на рахунку якого один гольовий пас у звітній грі, після завершення поєдинку залишив повідомлення для фанатів у соціальних мережах.

"Прощатися з чемпіонатом світу саме таким чином — дуже боляче. Проте ми робимо це з гордістю, бо впевнені, що залишили на полі всі сили заради нашої країни.

Пишаюсь тим, що ми уругвайці, хоча нас за це не поважають.

Дякуємо кожному з уругвайців, які підтримували нас у будь-якій частині світу!", — заявив уругвайський виконавець.

Despedirte así de un Mundial duele mucho, pero tenemos la tranquilidad de que DEJAMOS TODO por nuestro país 🇺🇾



Orgulloso de ser URUGUAYO aunque NO NOS RESPETEN 😒



Gracias a cada uno de los uruguayos que nos apoyaron en cada parte del mundo! pic.twitter.com/RKHS7kaTiN — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 2, 2022

Нагадаємо, що збірна Уругваю вперше за останніх 20 років не подолала груповий етап.